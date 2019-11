Libia | Verducci Pd | ‘sospendere accordi e ridiscutere tutto in Parlamento’

Fonte : calcioweb.eu

(Di sabato 2 novembre 2019) Roma, 2 nov. (Adnkronos) – “L’accordo con lasui migranti va sospeso e cancellato. è un atto che venne sottoscritto senza mai essere portato in Parlamento. Molti giuristi lo considerano illegittimo. La famigerata guardia costiera libica che l’Italia supporta è considerata dall’Onu parte in causa nel traffico di esseri umani. Si è scoperto che i campi gestiti dal governo libico sono veri e propri lager”. Così il senatore Francesco, della direzione nazionale Pd.“La, che non ha mai sottoscritto gliinternazionali sulla tutela dei diritti dei migranti e dunque non può in alcun modo essere considerata ‘porto sicuro’ come previsto dalla legge, nel frattempo è ripiombata in guerra – osserva l’esponente dem – L’Italia ha il dovere di intervenire. Anzi deve fare in modo che ...

