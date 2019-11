Docce gelate ai bimbi | botte alla moglie e abusi sulla figlia di lei | 44enne

Fonte : huffingtonpost

(Di sabato 2 novembre 2019) Picchiava la, abusava dellaadolescente di lei e sottoponeva a vessazioni i figli più piccoli: ora undi Milano è stato arrestato. A raccontare le violenze proprio la 14enne che, vittima didall’età di 12 anni, è stata anche testimone dei maltrattamenti e delleche l’uomo infliggeva a sua madre e ai fratelli. Le aggressioni andavano avanti da quattro anni e l’ultima risale a una decina di giorni fa, quando si è decisa a denunciare il compagno dal quale lo scorso giugno aveva avuto un bimbo. Ma a raccontare ai pm quel che accadeva nella loro casa in zona Comasina a Milano, scene a cui lei assisteva in continuazione, è stata lamaggiore della donna. Ora ilè in carcere con l’accusa di maltrattamenti in famiglia, lesioni e atti sessuali nei confronti della ...

