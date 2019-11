Ancona | rissa in strada e aggressione ai militari | presi ecuadoriani

Fonte : ilgiornale

(Di sabato 2 novembre 2019) Federico Garau Decisi a non farsi prendere, i due stranieri hanno prima tentato la fuga a piedi e si sono poi scagliati contro i carabinieri una volta alle strette. Ridotti in manette, si trovano ora dietro le sbarre in attesa dell'udienza di convalida Violenza per le strade di, dove questa notte è andata in scena un'accesafra stranieri conclusasi solo grazie al tempestivo intervento delle forze dell'ordine locali. L'episodio si è verificato intorno alle 2:00 in piazza Roma, pieno centro storico. I contendenti hanno prima cominciato a litigare furiosamente, per poi affrontarsi in un vero e proprio scontro fisico. Il clamore ha infranto la quiete notturna ed allarmato i residenti, i quali hanno subito provveduto a contattare le autorità. Sul posto i carabinieri del nucleo radiomobile di, che hanno dovuto faticare non poco per catturare i responsabili. ...