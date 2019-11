«X Factor 13» | parla Enrico | «Così ho imparato a sorridere e a tifare Seawards»

Fonte : vanityfair

(Di venerdì 1 novembre 2019) Sofia Tornambene (Under Donne)Mariam Rouass (Under Donne)Giordana Petralia (Under Donne)X13: i concorrentiLorenzo Rinaldi (Under Uomini)Davide Rossi (Under Uomini)Di Lauro (Under Uomini)X13: i concorrentiNicola Cavallaro (Over)Marco Saltari (Over) Eugenio Campagna (Over)X13: i concorrenti(Gruppi)Sierra (Gruppi)Booda (Gruppi)X13: i concorrentiSul palco di XDi Lauro ha promesso di tenersi stretta la musica, la chitarra. Di legare il proprio futuro ad una capacità vocale che, nel corso dello show Sky, sembra non essere riuscito ad esprimere appieno. «Se avessi potuto scegliere i brani da me, se avessi potuto arrangiarli secondo il mio gusto, forse, sarebbe andata diversamente», ha ammesso all’indomani della propria eliminazione, spiegando come ogni congettura sia frutto, soltanto, di un «gigantesco forse».Di Lauro, ...

GazzettaDelSud : Fuori da #XFactor , @EnricoDiLauro parla del futuro: 'Continuo con la musica' - CostHermanin : @emmevilla @giannigipi @GoffredoB @gloquenzi @CarlottaSami @maurobiani @mannocchia @OizaQueensday @SeaWatchItaly… - 3andPod : ?? S02E11 - Se giochi troppi pick and roll diventi cieco Si conclude l'APP Factor e già questo dovrebbe bastare per… -