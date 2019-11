Fonte : surface-phone

(Di venerdì 1 novembre 2019), l’ottimo client UWP di Telegram, si è da pocoto per Windows 10 e Windows 10 Mobile implementando l’archivioe altre novità. Novità in questa versione Archivia le: Clicca con il tasto destro su qualsiasiper archiviarla. Fai clic con il tasto destro sull’archivio per nasconderlo dall’elenco. Aggiungi un numero illimitato dinel tuo archivio. Aggiungere contatti è più facile: Ora puoi aggiungere qualsiasi utente ai tuoi contatti, anche se i loro numeri di telefono non sono visibili. Aggiungi gli utenti nelle tue vicinanze recandoti in Contatti > Aggiungi persone vicine. Così puoi vedere chiunque abbia aperto questa sezione.basate sulla posizione: Ospita comunità locali creandodi gruppo basate sulla posizione dalla sezione Persone nelle vicinanze. Altre novità Scegli chi può vedere il tuo ...

YolkyXS23 : Unigram si aggiorna: implementato l’archivio delle chat #Unigram -