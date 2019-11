Spezzatino con patate veloce | ricette particolari

Fonte : gqitalia

(Di venerdì 1 novembre 2019) Loconè cucinato praticamente in tutto il mondo, grazie alla facile reperibilità degli elementi base a cui si sono aggiunte ovviamente le specialità locali: in Francia si usa per esempio il vino Borgogna; in Eritrea si mangia con le mani, ed è servito insieme alle verdure su pane injera; in Irlanda è cotto nella birra Guinness.con, quale carne si usa e come In tutti i casi, si usano carni come il cappello da prete, il collo, il girello di spalla, la polpa di spalla, la pancia. Si tratta di parti grasse e fibrose, ideali per le lunghe cotture in umido. Anche il procedimento rimane per lo più invariato: la carne deve essere tagliata a cubetti e rosolata a fuoco moderato, poi vanno aggiunte le verdure e le spezie, quindi i liquidi, infine si cuoce a fiamma bassa e con il coperchio. A cambiare, come in tutte le cotture in ...

giorgio_canali : Questa sera spezzatino con la birra, ma con qualche spezia forse ho sbagliato misura. #dancerskeleton #skeleton… - barbaracintole1 : Spezzatino con patate: la ricetta per farlo tenero e tutti i segreti della tradizione - SVN733N : RT @scodelarjo: 3 giorni che siamo rinchiuse in un appartamento in un vicolo di Torpignattara con degli indiani che continuano a portarci z… -