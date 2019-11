Fonte : affaritaliani

(Di venerdì 1 novembre 2019) La manovra 2020 sta per approdare in Parlamento, ma già asi cerca di stimarne l'impatto sui titoli quotati italiani. Se Nexi potrebbe beneficiare delle misure a favore di una maggiore diffusione dei pagamenti elettronici, al pari di Sia (partecipata da vari istituti di credito quotati in borsa) o la più piccola Satispay, Sicit Group è tra le società che si occupano di circular economy che potrebbe attirare nuovo interesse da parte degli investitori. Bio-On avrebbe a sua volta potuto trarre vantaggio dalla tassa sulle plastiche non biodegradabili, purtroppo per le ultime vicende giudiziarie il titolo è finito sospeso. Chi rischia di subire qualche contraccolpo sono Campari, Igt (quotata a New York ma partecipata anche da Generali) o Snaitech (delistata lo scorso anno dal listino italiano dopo l'Opa del colosso britannico ...

AndreaMarcucci : Ha ragione @nzingaretti , basta con le liti, chiediamo al Governo di fare il governo. Voto in in Umbria è andato m… - Marco1999Busa : RT @Cybeo66: @AlbertoBagnai Da una parte la politica dell'odio propone leggi specialissime (come le fascistissime) dall'altra altre tasse.… - Affaritaliani : Leggi di Bilancio e Piazza Affari Chi vince e chi perde. Tutti i nomi -