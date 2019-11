Lecce | schianto con l' auto nella notte di Halloween | giovane perde la vita a 17 anni

Fonte : Blastingnews

(Di venerdì 1 novembre 2019) Ancora sangue sulle strade del Salento, dove lascorsa, durante la serata dedicata alla festa di, una ragazza di 17, Siria Fanciullo, è deceduta a causa di un violentoin. Secondo quanto riferisce la stampa locale, pare che la ragazza viaggiasse insieme ad altre tre persone a bordo di una Renault Clio sulla strada statale 275, che collega Lucugnano (frazione di Tricase) ad Alessano.stessa vettura quindi c'erano le sue due sorelle e il cognato: quest'ultimo sarebbe stato il conducente stesso della vettura, il quale avrebbe perso il controllo della macchina per cause che sono ancora tutt'ora in fase di accertamento. Una cosa è certa: il dramma non è stato provocato ne dall'assunzione di sostanze stupefacenti, ne dall'alcol, ma si è trattato di una tragica fatalità. L'è andata a sbattere contro il muro di cinta dell'azienda "Ferramenta ...

