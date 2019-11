Il castrismo delle buone scuole

Fonte : ilfoglio

(Di venerdì 1 novembre 2019) Jeremy Corbyn, leader del Labour, deve tirarsi fuori dal pasticcio di essere il capo dell’opposizione più impopolare della storia, e per questo rimette a nuovo la linea di sinistra che nel 2017 lo aveva portato contro Theresa May al 40 per cento, nella sorpresa generale, e la sposta ancora più a sin