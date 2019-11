CorSport | il Var in Inghilterra | Germania e Spagna | tra edulcorazioni | polemiche e guasti

CorSport : Ancelotti si rassegni. Giacomelli non avrebbe cambiato idea - al Var. Ha deciso Banti : In sette giorni tre arbitri hanno deciso il risultato di una partita vedendo in campo qualcosa che alla maggioranza delle persone è sembrata assurda, scrive Angelo Carotenuto sul Corriere dello Sport. Con la differenza che, in uno dei due casi, quello che ha avuto come protagonista lo scozzese Collum (Roma-Borussia), non c’era l’aiuto della tecnologia. Negli altri due, ovvero Guida per Fiorentina-Lazio e Giacomelli per Napoli-Atalanta, le ...

CorSport : se l’arbitro non si avvale del Var vuol dire che il sistema non funziona : “Il finale di Napoli-Atalanta è la prova di come il sistema integrato Var-arbitri in Italia non funziona”. E’ quanto scrive Alessandro Barbano sul Corriere dello Sport. Non tanto perché l’arbitro Giacomelli non vede il rigore netto di Kjaer su Llorente, con il difensore atalantino che si disinteressa del pallone, indietreggia sul cross di Mertens e travolge Llorente. Non tanto perché Banti, che è addetto al Var non indica ...

CorSport : Manganelli - l’uomo del Var. Senza non sarebbe in grado di arbitrare : Un giudizio impietoso sugli arbitraggi della sesta giornata di campionato, quello di Edmondo Pinna sul Corriere dello Sport. Una giornata da bollino nero, in cui si susseguono “errori ed orrori” e dove hanno sbagliato quasi tutti gli arbitri guidati da Rizzoli. Tra gli errori gravi della domenica, quello di Manganiello in Napoli-Brescia. Pinna lo definisce “l’uomo del Var”, “nel senso che, Senza, non sarebbe in grado di arbitrare”. Prima concede ...