Treno esplode in corsa | 65 persone morte | “Numero vittime destinato a salire”

(Di giovedì 31 ottobre 2019) Almeno 62sonoe molte altre ferite a causa di un incendio scoppiato su unin Pakistan dopo l’esplosione di una bombola di gas trasportata da un passeggero. Il, Tezgam Express, era in viaggio per Rawalpindi da Karachi, quando è scoppiato l’incendio, distruggendo tre carrozze del. Il convoglio ha preso fuoco all’altezza di Liaquatpur vicino a Rahim Yar Khan, nella provincia del Punjab. Un funzionario delle ferrovie pakistane ha dichiarato che l’incendio è stato causato dall’esplosione di una bombola di gas. Alcuni passeggeri stavano cucinando la colazione quando la bombola del gas è esplosa, secondo il rapporto. La bombola è scoppiata incendiando due carrozze in classe economica e una della prima classe.I feriti sono stati soccorsi sul posto e trasportati negli ospedali vicini. Baqir Husain, ...

