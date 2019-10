Ricerca | Università Bicocca a Londra presenta primo laboratorio sottomarino

Confapi : creare un ponte tra Ricerca - università e imprese : Confapi: creare un ponte tra ricerca, università e imprese. In Italia senza ricerca non c'e' innovazione, ma non c'e' ricerca senza industria.

Manovra - il ministro Fioramonti : “Risorse per scuola - università e Ricerca sembrano essere poche. Sono preoccupato” : “La Manovra la stiamo ancora studiando ed è in evoluzione, si sta facendo un lavoro di sintesi. Sono personalmente preoccupato perché le risorse per la scuola, l’università e la ricerca sembrano essere poche e mi auguro che aumentino”. Lo ha detto il ministro dell’Istruzione, Lorenzo Fioramonti, a margine della presentazione del “Patto per la ricerca” a Montecitorio, sostenendo che “le risorse Sono molto lontane da ...

Al prof. Bonaccorsi il Premio svizzero per la Ricerca più innovativa nel settore dell’istruzione universitaria : Il professor Bonaccorsi dell’Università di Pisa ha vinto il Premio svizzero per la ricerca sull’istruzione superiore assegnato per lo studio più innovativo nel campo della formazione universitaria. La cerimonia di premiazione avverrà il 21 ottobre a Berna. Insieme a lui riceveranno il riconoscimento e i 25mila franchi del Premio anche gli altri due coautori del lavoro, Benedetto Lepori dell’Università della Svizzera Italiana di Lugano e Marco ...

Intesa Spaolo : con Università Padova per 7 dottorati di Ricerca in azienda (3) : (Adnkronos) - Grandi protagonisti anche i progetti green volti a salvaguardare il territorio, come quello presentato da Alto Trevigiano Servizi - Treviso che intende formulare strategie di protezione delle falde acquifere, limitando l’impatto di pesticidi, urbanizzazione e inquinanti industriali nel

Intesa Spaolo : con Università Padova per 7 dottorati di Ricerca in azienda (2) : (Adnkronos) - Le sette aziende selezionate tra Padova e Treviso hanno progetti, intenti e caratteristiche differenti, ma sono accomunate da innovazione, sostenibilità e creatività, ma anche meccanizzazione, sicurezza e benessere. Sette progetti scientificamente ambiziosi che puntano a cambiare in me

Intesa Spaolo : con Università Padova per 7 dottorati di Ricerca in azienda : Padova, 18 ott. (Adnkronos) - Sette dottorandi dell’Università di Padova hanno iniziato a percorrere il “ponte” che collega il mondo della ricerca a quello dell’impresa, grazie al bando dottorati di ricerca in azienda. Nato da un accordo tra Università degli Studi di Padova, Assindustria Venetocentr

Torna a Pisa BRIGHT - la Notte dei delle Ricercatrici e dei Ricercatori : le iniziative dell’Università di Pisa : Il 27 settembre Torna a Pisa BRIGHT, la Notte dei delle ricercatrici e dei ricercatori festeggiata in tutta la Toscana. L’edizione 2019 prevede una serie di eventi che vedrà protagonisti università e i centri di ricerca promotori dell’iniziativa: Università di Pisa, Scuola Normale Superiore, Scuola Superiore Sant’Anna, CNR – Consiglio Nazionale delle Ricerche, INFN – Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, INGV – Istituto ...

"Un miliardo e mezzo per salvare l'università" - l'appello di Ricercatori e studenti : La sfida al nuovo governo lanciata a più voci, dagli specializzandi ai dottori di ricerca e ai precari del Cnr. Una petizione per sostenere gli investimenti pubblici sulla ricerca e il diritto allo studio

Seconda edizione della Notte dei Ricercatori “SuperScienceMe” 2019 : conferenza stampa di presentazione all’Università della Calabria : Sarà presentato martedì 24 settembre, alle ore 11.00, nella Sala stampa dell’Università della Calabria, il grande evento scientifico “SuperScienceMe” 2019, la Seconda edizione della Notte dei Ricercatori che l’Università della Calabria (capofila del progetto finanziato dalla Commissione Europea) lancia, dopo le edizioni che ha organizzato a partire dal 2014, con Università Mediterranea di Reggio Calabria, Università Magna Græcia di Catanzaro, ...

Università : allo Steri di Palermo la 'Notte europea dei Ricercatori' (2) : (AdnKronos) - Un progetto europeo cofinanziato dalla Commissione europea nel quadro delle Azioni Marie Sklodowska-Curie del programma Horizon 2020 - GA 818977 ed è uno dei progetti selezionati in Italia dalla Commissione. Si tratta di un progetto interregionale, coordinato da Psiquadro, in collabora

Università : allo Steri di Palermo la ‘Notte europea dei Ricercatori’ : Palermo, 19 set. (AdnKronos) – La Notte europea dei Ricercatori per la prima volta allo Steri la ‘Notte europea dei ricercatori’. Venerdì 27 settembre, dalle 19 alle 24, la Sala delle Verifiche della sede del rettorato dell’Università degli Studi di Palermo, la chiesa di S. Antonio Abate, il cortile dello Steri, la Sala delle Armi, gli spazi esterni del complesso e la buvette del Palazzetto neoclassico ospiteranno ...

UNIVERSITÀ/ Feudatari e cupole? Troppe falsità sulla Ricerca italiana : L'UNIVERSITÀ italiana è certamente migliorabile, ma è una realtà dove il merito vince ancora. L'autore risponde all'articolo di Giambattista Scirè

Università - assegnisti di Ricerca : soltanto 1 su dieci ce la fa : L'Italia investe oltre 14 miliardi ogni anno per formare personale che poi non assume. Nell'indagine dell'Associazione dottorandi e dottori di ricerca la fotografia di una situazione che non accenna a migliorare