Giochi | anche quest’anno Essen si conferma la Mecca del gioco da tavolo

Tutti i Giochi Nintendo a Lucca Comics & Games 2019 : anche Pokémon Spada e Scudo tra le novità : I giochi Nintendo saranno tra i tanti protagonisti di Lucca Comics & Games 2019. La prossima edizione della grande fiera dedicata a fumetti e intrattenimento elettronico aprirà le sue porte mercoledì 30 ottobre per proseguire fino a domenica 3 novembre, animando la storica cittadina toscana. La "grande N" sarà della partita naturalmente con tutta una serie di esclusive per il suo Nintendo Switch, console ibrida che di recente si è sdoppiata ...

La sparatoria di Halle è una tragedia anche perché il TG5 ed Enrico Mentana puntano il dito contro i videoGiochi : Ci risiamo e com'è comprensibile molti penseranno che non valga la pena parlarne, che la visibilità venga ingiustamente regalata e che lo stupore sia ormai insensato. Il nostro non è stupore ma un misto di tristezza e rassegnazione senza fine di cui nonostante tutto vogliamo parlare.Nelle ultime ore tutto il mondo è rimasto per l'ennesima volta basito, questa volta di fronte al gesto di Stephan Balliet, un giovane che nella cittadina tedesca di ...

I Giochi 3D olografici sono a portata di mano anche da smartphone con Tilt Five LE : Su Kickstarter arrivano Tilt Five LE, il nuovo set di occhiali AR tramite cui creare immagini olografiche e giocare L'articolo I giochi 3D olografici sono a portata di mano anche da smartphone con Tilt Five LE proviene da TuttoAndroid.

Anche i videoGiochi hanno i loro analfabeti funzionali. Sono mamma e papà : La scritta «Vietato ai minori di 18 anni» è in basso a destra della confezione. Se invece lo scarichi compare quasi

Anche Google - come Apple - offrirà un servizio in abbonamento per usare app e videoGiochi : Google ha annunciato un nuovo servizio in abbonamento per app e videogiochi sui dispositivi Android, Google Play Pass, due settimane dopo che Apple ha annunciato i dettagli del suo servizio simile, Apple Arcade, che sarà disponibile dalla fine del mese. Google

Apple Arcade : i cosiddetti "Giochi esclusivi" potrebbero arrivare anche su console? : Apple Arcade è un servizio in abbonamento disponibile a partire da oggi che offre una vasta libreria di giochi esclusivi per iOS. Tuttavia, secondo alcune indiscrezioni, l'esclusività si riferisce solo per quanto riguarda la versione mobile, in quanto probabilmente i giochi approderanno su console.Apple si vantava che i suoi giochi fossero "esclusivi" per Arcade, ma non era chiaro cosa significasse, perché alcuni di questi titoli sono noti per ...

La connessione tra videoGiochi e sparatorie di massa? Non solo è sbagliata ma anche razzista : I videogiochi sono stati incolpati per ogni sorta di comportamento violento, comprese le sparatorie di massa. Un nuovo rapporto suggerisce che non solo è sbagliato, ma le cose cambiano in base all'etnia del criminale.Il documento, pubblicato oggi sulla rivista Psychology of Popular Media Culture, trae le sue conclusioni da una coppia di esperimenti. Nel primo, i ricercatori hanno analizzato oltre 200.000 articoli di notizie su 204 sparatorie di ...