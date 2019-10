Giallo a Zandobbio | dipendente comunale trovata morta in ufficio

Fonte : ilgiornale

(Di giovedì 31 ottobre 2019) Rosa Scognamiglio Una donna di 59 anni,del comune di, è statanel suo. Sul collo e il petto, segni di ferite da forbice. Non si esclude l'ipotesi di omicidio Ferite al petto e al collo, forse provocate da un forbice. Così una donna di 59 anni, impiegata dell'tecnico del comune di, in provincia di Bergamo, è statanelle prime ore di questo pomeriggio, 31 ottobre. Gli inquirenti, al momento, non escludono nessuna ipotesi. Cosa sia accaduto a Bruna Calegari, ancora nessuno lo sa. L'unica certezza maturata in queste ore è che la 59enne abbia perso la vita in circostanze del tutto misteriose e insolite. Nessun pianto straziante né delle grida di dolore attraverso la porta del suo. Soltanto "un tonfo sordo", riferiscono i colleghi agli investigatori subito dopo i fatti. Stando a quanto si apprende ...

LombardiaBT : Ansa #news #Lombardia: Impiegata trovata morta in municipio, giallo a Zandobbio - Campofelicemar2 : RT @Agenzia_Ansa: Impiegata trovata morta in municipio, giallo a #Zandobbio #ANSA - AnsaLombardia : Impiegata trovata morta in municipio, giallo a Zandobbio - Lombardia -