Ambiente | Minori dice no alla plastica

(Di giovedì 31 ottobre 2019) Consapevole della gravità del problema dell’accumulo dei rifiuti, che oramai minaccia realmente di distruggere l’ecosistema del nostro pianeta, anche la comunità diintende farsi carico della questione e contribuire, nel suo piccolo, a prospettare delle soluzioni. Come è noto, è proprio il mare, il tratto caratteristico di tutta la Costiera, a soffrire maggiormente i danni (a volte irreparabili) dell’inquinamento, particolarmente riguardopresenza sui fondali di materiale plastico altamente nocivo per l’marino e praticamente indistruttibile. Per salvaguardare le residue possibilità di ristabilire l’equilibrio ambientale, – spiegano in una nota – è indispensabile che tutti, dalle organizzazioni fra Stati ai singoli individui nei comportamenti di ogni giorno, assumano finalmente atteggiamenti di consapevole responsabilità. In attuazione della recente ...

