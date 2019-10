Al Next Design Perspective di Altagamma la Z generation ci bacchetta

PS5 : un nuovo leak confermerebbe il design del Devkit della nuova console Next-gen di Sony : Lo scorso agosto un brevetto depositato da Sony ha svelato il possibile design del Devkit di PS5, ovvero il prototipo della nuova console next-gen affidato a una cerchia ristretta di case di sviluppo. In seguito, la redazione di Wired aveva affermato che l'aspetto reale del dispositivo non si discosta poi molto da quello del brevetto e dai render non ufficiali.Poche ore fa è arrivata un'ulteriore conferma delle fattezze del Devkit grazie al noto ...