Ha un infarto in strada Un dipendente della Croce Rossa passa di lì per caso e lo salva

(Di mercoledì 30 ottobre 2019) È andato in arresto cardiaco davanti alla moglie e alla figlia mentre si trovava in. Ma are l’uomo c’era quello che poi è diventato il suo angelo custode, un, cheva di lì per. Il fatto è accaduto a Viareggio e lo riporta il quotidiano La Nazione. Davide, un cinquantenne viareggino, ieri, 29 ottobre, stava camminando tranquillo sul marciapiede insieme alla moglie e alla figlia, quando all’improvviso si è sentito male. Le urla delle due donne spaventate hanno attirato l’attenzione di Sirio Carmazzi, unche ieri mattina non era in servizio, ma che si trovava in un negozio per fare degli acquisti. L’uomo è immediatamente intervenuto. Si legge sulla Nazione: L’angelo custode Sirio Carmazzi si è inginocchiato ...

