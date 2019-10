Rai | Fiorello il Caronte di Viale Mazzini | la missione che gli affida la tv

Viva RaiPlay! Presentazione del nuovo show di Fiorello - : Fonte foto: La Presse Viva RaiPlay! Presentazione del nuovo show di Fiorello 1Sezione: Spettacoli Carlo Lanna Scatti dalla conferenza di Presentazione chje si è svolta negli studi Rai di Roma

Fiorello a Blogo : "Ho paura di fare flop con Viva RaiPlay" (VIDEO) : "Non sono qui per portare i giovani su RaiPlay. I giovani arriveranno da soli quando si accorgeranno che anche Rai è una piattaforma importante. Il cast sarà giovane, mentre io sono abbastanza informato sui social, da 11 anni sono in rete, seguo abbastanza i movimenti. Cercherò di mettere a frutto la mia esperienza decennale". Fiorello lo ribadisce a margine della lunga conferenza stampa

Viva RaiPlay - Fiorello lancia il suo nuovo show. E annuncia : «Sarò di sicuro a Sanremo da Amadeus» : Fiorello “È un inizio, questo. È una svolta“. Fiorello torna in Rai da pioniere, con un progetto inedito anche per lo stesso servizio pubblico. Lo showman siciliano avrà la missione di avvicinare il pubblico della tv generalista a quello dei contenuti in streaming con Viva RaiPlay, il suo nuovo programma live in 18 puntate pensato per la piattaforma web dell’emittente di Viale Mazzini. Lo show avrà un primo lancio televisivo ...

Fiorello torna con il suo show su Raiplay ma già pensa a Sanremo : “Ci sarò - con Amadeus e Jovanotti” : Fiorello si prepara a sbarcare su Raiplay dal prossimo 4 novembre con il suo nuovo show, “Viva Raiplay“. Dopo un lungo tira e molla con Viale Mazzini, lo showman siciliano ha firmato oggi il contratto che lo riporta in Rai, anni dopo il successo dei suoi primi programmi, ufficializzando così anche la sua presenza al Festival di Sanremo 2020. “Ci sarò e spero di fare una bella serata insieme ad Amadeus e Jovanotti“, ha ...

Rai : con Fiorello al via VivaRaiPlay : 13.08 Presentando nella storica sede di Via Asiago il nuovo programma di Fiorello, l'ad Salini parla di "una nuova era del servizio pubblico". Con VivaRaiPlay, spiega, "si dà il via all'alfabetizzazione digitale",in una Rai "che rischia e innova, e su questo va giudicata". Il nuovo show live di 6 settimane è"una cosa inedita" e "un momento di discontinuità", "esploriamo al massimo le potenzialità Rai. In Fiorello ho trovato voglia di fare, ...

Viva Raiplay - Fiorello per sbaglio 'spoilera' i contenuti della seconda puntata : Cresce l’attesa per la partenza del nuovo progetto di Fiorello, ma soprattutto per ciò che lo showman siciliano proporrà. Il fischio d’inizio di Viva Raiplay è fissato per il 4 novembre, con la prima settimana che vedrà una messa in onda in contemporanea anche su Raiuno.Tante le ipotesi e pochi gli spunti offerti dai numerosi promo che stanno inondando tv e social in queste settimane. Qualche indizio sui contenuti potrebbe però arrivare da ...

I contenuti inediti in arrivo sulla nuova Raiplay nel 2019/2020 - da Fiorello alle serie tv in esclusiva : Tra le novità previste dal nuovo piano industriale della Rai, annunciate dall'amministratore delegato Fabrizio Salini al MIA di Roma lo scorso weekend, c'è anche il rinnovamento della piattaforma Raiplay con nuove funzionalità e soprattutto nuovi contenuti pensati apposta per lo streaming. Durante la presentazione del nuovo piano industriale al primo mercato italiano che unisce tutti i segmenti dell’industria audiovisiva, è stata annunciata ...

Rai - Fabrizio Salini e il piano per rubare ascolti a Mediaset : "Fiorello rivoluzionerà tutto" : Venerdì 4 ottobre, il ministero dello Sviluppo economico ha dato il via libera al documento approvato dal consiglio di amministrazione Rai, per la riorganizzazione di viale Mazzini. Il nuovo piano industriale è stato ideato dall'ad Fabrizio Salini, il quale ha quindi rilasciato un'intervista al Corr

Fabrizio Salini - ad Rai : "Abbiamo ceduto una piccola fetta di share. Fiorello farà la rivoluzione" : Nella giornata di ieri il ministero dello Sviluppo economico ha dato il via libera al documento approvato dal consiglio di amministrazione Rai sei mesi fa per la riorganizzazione di viale Mazzini. Con il nuovo piano industriale ideato dall'ad Fabrizio Salini nasceranno nove direzioni trasversali alle reti, ciascuna delle quali dedicata a un contenuto specifico.Intervistato da Fiorenza Sarzanini del Corriere della Sera, Salini ha ...

Viva RaiPlay - Fiorello debutta il 4 novembre su Rai1 e dal 13 novembre solo su RaiPlay – Promo : Fiorello su RaiPlay Manca circa un mese al ritorno di Fiorello in Rai. Lo showman siciliano da novembre debutterà su RaiPlay, la piattaforma streaming della tv pubblica, con 18 show live, preceduti da cinque access su Rai1. Nello specifico dal 4 novembre il programma – che si chiamerà Viva RaiPlay – partirà subito dopo il Tg1 delle 20 sulla prima rete e in contemporanea su RaiPlay, per poi proseguire dal 13 novembre solo sulla ...

Angelo Teodoli subentra ad Andrea Fabiano nel progetto Fiorello in Rai : Sarà Angelo Teodoli a subentrare ad Andrea Fabiano nel progetto Fiorello in Rai. Dopo l'uscita di Fabiano dalla televisione pubblica per andare a Tim, anticipata oggi da TvBlog, è stato deciso il suo successore nei progetti che vedranno Fiorello impegnato presso la televisione pubblica (Rai Play e Rai1). I retroscena di Blogo: Andrea Fabiano lascia la Rai per Tim prosegui la letturaAngelo ...

Viva RaiPlay - Fiorello canta il suo ritorno (streaming) in Rai - Video : Si avvicina novembre, il mese che vedrà il ritorno atteso da anni di Fiorello in Rai. Un ritorno che, come già sappiamo, non avverrà con uno show in prima serata, ma con quello che è stato definito dall'Amministratore Delegato Fabrizio Salini durante la presentazione dei palinsesti "un progetto unico a livello mondiale".Fiorello sarà infatti protagonista di Viva RaiPlay: sembra essere questo il titolo del suo nuovo show, diciotto appuntamenti ...