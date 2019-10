Meteo | ecco la perturbazione con piogge al nord | ancora mite oggi al centro-sud

Previsioni Meteo : ecco l'autunno finalmente - piogge e aria piu' fredda in arrivo nei prossimi giorni : Le temperature miti e perennemente sopra la media che ci accompagnano grosso modo da inizio mese stanno per lasciare il posto ad un clima decisamente più di stampo autunnale. Come vi abbiamo già...

In Sicilia è ancora allerta Meteo : ecco dove : ancora allerta meteo in Sicilia. La Protezione Civile ha pubblicato sul sito Istituzionale allerta meteo di vari livelli per domani sabato 26 ottobre

Allerta Meteo - adesso è ufficiale : scuole chiuse in Sicilia Venerdì 25 Ottobre - ecco in quali Comuni – ELENCO AGGIORNATO LIVE : Allerta Meteo – Arriva l’ufficialità delle scuole chiuse per il maltempo che domani colpirà in modo molto pesante la Sicilia centro/orientale. Le scuole rimarranno chiuse a Catania e in molti altri Comuni importanti della Sicilia centro/orientale. Intanto ha iniziato a piovere intensamente su Trapani e nella Sicilia occidentale, dove i fenomeni più estremi si verificheranno in serata. Il maltempo avanzerà verso est nella notte e domani si ...

Allerta Meteo - ipotesi scuole chiuse a Roma per giovedì 24 Ottobre : ecco perchè sarebbe l’ennesima scelta sbagliata : Sono ore concitate a Roma per l’Allerta Meteo che potrebbe portare il Comune e il sindaco Raggi a disporre il provvedimento di chiusura delle scuole per la giornata di domani, giovedì 24 Ottobre. In realtà sarebbe l’ennesima scelta sbagliata, perchè domani a Roma non solo non pioverà per tutta la mattinata e anche nel primo pomeriggio, ma splenderà il sole e farà anche caldo, con temperature fino a +26°C nelle ore centrali della ...

Previsioni Meteo Napoli - ancora sole e caldo. Ecco quando tornerà la pioggia [DETTAGLI] : Previsioni Meteo Napoli – La particolare esaltazione anticiclonica con temperature quasi estive annunciata nei giorni scorsi per questa prima parte di settimana, sta trovando riscontro nei dati oggettivi: le massime di questi giorni si stanno ponendo mediamente intorno ai +25/27°C a seconda delle varie aree metropolitane. Naturalmente al caldo si sta associando il bel tempo con sole dominante, salvo ogni tanto qualche passaggio innocuo di ...

Meteo - allerta rossa dalle 20 di oggi alle 15 di lunedì su Genova e Savona. Scuole chiuse : ecco dove : L'assessore Giampedrone ha annunciato che «ci attendiamo una perturbazione importante e lenta: dalle 20 saliamo al grado massimo sui bacini B e D sino alle 15 di domani»

Allerta Meteo al Nord - estate piena al Sud : ecco le immagini che arrivano dallo Stretto di Messina [GALLERY] : L’Italia è messa sotto scacco dal clima. Mentre al Nord imperversa il maltempo, tanto da far scattare l’Allerta meteo per alcune regioni, al sud si rischia quasi la siccità, con un caldo decisamente fuori stagione. Nello Stretto di Messina, dove oggi si sono raggiunti picchi di 24° C, andare in spiaggia in costume e fare un bagno è ancora possibile. Nella gallery una serie di foto scattate questa mattina. L'articolo Allerta meteo al ...

Allerta Meteo per la Liguria dalla mezzanotte : ecco i dettagli : L'avvicinamento di una perturbazione atlantica determinerà nel week end condizioni di maltempo sul Nord-Ovest, dove agiranno correnti umide e perturbate. In Liguria è stata emanata una nuova...

Modica Alert System - ecco come ricevere allerta Meteo e scuole chiuse : A Modica sarà possibile ricevere sul proprio telefonino in tempo reale le comunicazioni ufficiali diramate dalla Protezione Civile

Allerta Meteo serie A : Ecco le gare a rischio rinvio : Allerta meteo serie A: Ecco le gare a rischio rinvio Nel prossimo week end si giocherà l’8° giornata di campionato, le squadre dopo la sosta nazionale si preparano a darsi battaglia sui campi della serie A. Ma bisogna fare i conti con la situazione climatica, che nel prossimo fine settimana metterà probabilmente a rischio rinvio la gara tra Sampdoria-Roma. A genova, infatti, sono previste nella giornata di domenica, piogge intense e ...

Meteo. Torna il caldo - ma la perturbazione è in agguato : ecco quando e dove colpirà : Meteo – Sarà una settimana piuttosto dinamica sul fronte meteorologico quella appena iniziata. In queste ore un’intensa perturbazione sta colpendo duramente la Liguria, con nubifragi ed esondazioni di fiumi e torrenti. Ma il maltempo interesserà anche il resto del Nord, la Toscana e il Lazio. Nei giorni successivi tuttavia, la situazione faticherà a migliorare. Il team del sito ILMeteo.it comunica che gran parte del Nord e in ...

Meteo - arriva l’ottobrata : sole e temperature il rialzo. Ecco dove : Ennesimo colpo di scena in questo inizio di ottobre: nel prossimo weekend, infatti, è in arrivo la classica ‘ottobrata’, ma anche il ritorno di una pericolosa insidia. “L’alta pressione riuscirà ad imporsi su buona parte del bacino del Mediterraneo a partire da oggi giovedì 12: si tratta di un fatto abbastanza inusuale” fanno sapere da ‘IlMeteo.it’. “La massa d’aria calda e stabile arriverà direttamente dall’Africa e non dal più consueto (in ...