WTA Finals – Buona la prima per Elina Svitolina | l’ucraina non dà scampo alla Pliskova

(Di lunedì 28 ottobre 2019) La tennista ucraina si impone in due set nel primo match del Purple Group, superando in due set KarolinaCominciano benissimo le2019 di Shenzhen per, la tennista ucraina infatti si impone su Karolinanel primo match del Purple Group. La numero 8 del mondo non lasciapropria avversaria, imponendosi con il punteggio di 7-6, 6-4 dopo quasi due ore di incontro. Lunghissimo il tie-break del primo set, con l’ucraina che si impone per 14 punti a 12 dopo un botta e risposta davvero pazzesco. Nel prossimo incontro laaffronterà Simona Halep, impegnata questo pomeriggio nel secondo match del Gruppo contro Bianca Andreescu.L'articolo WTAlaper, l’ucraina non dàstendendola in due set SPORTFAIR.

