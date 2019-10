Fonte : blogo

(Di lunedì 28 ottobre 2019) Tu chiamali se vuoi dettagli. Ma in tv – e non solo – sono i dettagli a fare la differenza. Come nel caso dei titoli dei programmi che cambiano intestazione senza che lo spettatore comune si accorga minimamente delle modifiche.Ci sono le ‘anteprime’, gli ‘aspettando’, le prime e seconde parti. Tutto in funzione degli ascolti, da isolare e valorizzare, così poi da poter prendere in considerazione il dato che più esalta la trasmissione, la rete e dunque l’azienda.Non è l'' per una. L'per nonin calo pubblicato su TVBlog.it 28 ottobre 2019 17:35.

NekOfficial : Dal palco, in Arena, mi sono preso il tempo per guardarvi. Mi piace imprimere nella mia mente i vostri sguardi, i b… - SerieTvserie : Non è l'Arena diventa 'speciale' per una sera. L'escamotage per non risentire dello share in calo - BROWVN84s : RT @halebssmile: Io all'Arena mi aspetto un drone che da sopra ci spara glitter addosso a tutti e non scherzo -