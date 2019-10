Mamma mostro fa abusare le due figlie piccole da un amico pedofilo di 64 anni | “Sapeva

Fonte : fanpage

(Di lunedì 28 ottobre 2019) Una donna di 27, Sarena C Hall, di Green, in Ohio, è stata arrestata per aver permesso ad undi famiglia di 64disessualmente delle sue due, di età inferiore ai 10. Entrambi si trovano in carcere in attesa di comparire davanti ai giudici. Le indagini sono partite in seguito ad una segnalazione arrivata ai servizi sociali.

RassegnaZampa : #Ohio «Mamma mostro» lascia che un amico di famiglia violenti per anni le sue due bambine - silviodifede : Mamma mia. Quanto fanno i QB. Senza Mostro Mahomes i Chiefs sono irriconoscibili e si sapeva. Mentre l'altro Mostro… - BlogNews_it : «Mamma mostro» lascia che un amico di famiglia violenti per anni le sue due bambine -