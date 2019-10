Di Maio sotto assedio Battelli chiede un' autocritica | Corrao vuole Di Battista | Lezzi

"Esperimento fallito" - Di Maio sotto assedio seppellisce l'alleanza con il Pd : C’era una soglia psicologica da raggiungere, arrivare alla doppia cifra, almeno al 10%. E invece il Movimento 5 Stelle si è fermato all’8. Luigi Di Maio, in Umbria, vede l’abisso, si arrabbia, immagina già il day after sotto l’attacco dai suoi e prova ad uscire dall’angolo dando la colpa all’alleanza con il Pd e dichiarando fallito l’esperimento. Ma in realtà resta bloccato, non ha ...

Sondaggi Lega sulle regionali in Umbria - "Salvini oltre il 30%". Di Maio - è un suicidio : "M5s sotto il 10%" : sulle scrivanie dei big leghisti girano Sondaggi entusiasmanti alla vigilia delle regionali in Umbria. Secondo un indiscreto di Dagospia, dalle parti di Matteo Salvini si aspettano "un risultato superiore al 30%", condizione indispensabile per portare alla vittoria la candidata governatrice Donatell

**Governo : Di Maio riunisce ministri e sottosegretari M5S a P.Chigi** : Roma, 16 set. (AdnKronos) – E’ in corso, a quanto apprende l’Adnkronos, una riunione tra il capo politico M5S e ministro agli Affari esteri, Luigi Di Maio, e i ministri e sottosegretari del governo Conte due in quota M5S. Si tratta di una prima riunione per fare il punto in vista della nuova esperienza di governo che attende i 5 Stelle.L'articolo **Governo: Di Maio riunisce ministri e sottosegretari M5S a P.Chigi** sembra ...

Sottosegretari - Di Maio ha ancora difficoltà a scegliere. PD : "Noi siamo pronti" : La squadra del governo Conte bis non è ancora al completo, ma sia il Premier, sia il Presidente della Repubblica, si sarebbero stancati di aspettare e vorrebbero che la partita fosse chiusa entro oggi. Conte preferirebbe avere la lista completa dei 42 Sottosegretari già entro il Consiglio dei Ministri di oggi, fissato per le 15, ma è probabile che tutto slitti a un nuovo Cdm per domani mattina. Il PD ha detto di essere pronto, invece il ...

In serata vertice tra Di Maio e Conte - si cerca quadra per sottosegretari : vertice, secondo quanto si apprende, questa sera a palazzo Chigi tra il Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, il ministro degli Esteri e capo politico M5s, Luigi Di Maio, e il sottosegretario alla Presidenza, Riccardo Fraccaro, con ogni probabilità per chiudere sulla squadra dei sottosegretari pentastellati. L'intenzione sarebbe quella di arrivare a una sintesi prima del Cdm di domani, che comincerà alle ore 15. Fonti qualificate del ...

M5S in rivolta per il metodo di scelta dei sottosegretari. Di Maio : «Deciderò io» : Entro mercoledì mattina i capigruppo pentastellati nelle commissioni devono presentare una rosa di cinque nomi. Sul piede di guerra i presidenti delle commissioni, esclusi dalla corsa

Si complica la partita del sottogoverno. Braccio di ferro Conte-Di Maio sulle deleghe : I numeri in Parlamento sono blindati ma la battaglia è ancora sulle poltrone. Questa volta attorno a quelle del sottogoverno. Il Braccio di ferro si sta consumando su due tavoli e, in entrambi i casi, uno dei due giocatori è Luigi Di Maio, che prova a non farsi schiacciare nel giorno in cui il premier Giuseppe Conte si è preso la scena a Montecitorio. Dunque, una partita è tra il capo politico e il presidente del ...

Di Maio - altro rospo da ingoiare : il Pd vuole Emanuele Fiano sottosegretario all'Interno. Ma Conte sa che...? : Dopo la richiesta di Andrea Orlando di ripensare alla riforma della giustizia, l'annuncio del ministro dei Trasporti, Paola De Micheli, di completare le grandi opere, a esasperare i parlamentari del M5s ci sarebbe la nomina del deputato dem Emanuele Fiano come sottosegretario all'Interno. Il motivo

Governo - è nato il Conte bis : Gualtieri all'economia - Di Maio agli Esteri - Fraccaro sottosegretario. Alle 10 il giuramento Salvini : «Senza ideali e senza dignità» : Giuseppe Conte scioglie la riserva al Quirinale e presenta la lista dei ministri. Il nuovo Governo «giallorosso» è ai blocchi di partenza ed entrerà nella pienezza dei...

Governo - è nato il Conte bis : Gualtieri all'economia - Di Maio agli Esteri - Fraccaro sottosegretario Salvini : «Senza ideali e senza dignità» : Giuseppe Conte scioglie la riserva al Quirinale e presenta la lista dei ministri. Il nuovo Governo «giallorosso» è ai blocchi di partenza ed entrerà nella pienezza dei...

Governo - nasce il Conte bis. Gualtieri all'economia - Di Maio agli Esteri - Fraccaro sottosegretario. Salvini : «Senza ideali e senza dignità» : La fumata bianca è arrivata: il premier Giuseppe Conte ha sciolto la riserva e accettato di formare il Governo, e ci sono già i nomi: da Di Maio agli Esteri a Boccia agli...

Governo - diretta : nasce il Conte bis. Gualtieri all'economia - Di Maio agli Esteri - Fraccaro sottosegretario. Salvini : «Senza ideali e senza dignità» : La fumata bianca è arrivata: il premier Giuseppe Conte ha sciolto la riserva e accettato di formare il Governo, e ci sono già i nomi: da Di Maio agli Esteri a Boccia agli...

Governo - diretta : nasce il Conte bis. Gualtieri all'economia - Di Maio agli Esteri - Fraccaro sottosegretario. Domani il giuramento : La fumata bianca è arrivata: il premier Giuseppe Conte ha sciolto la riserva e accettato di formare il Governo, e ci sono già i nomi: da Di Maio agli Esteri a Boccia agli...