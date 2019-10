Firenze | abusi sessuali su minorenne | 34enne in manette

Fonte : ilgiornale

(Di domenica 27 ottobre 2019) Marco Della Corte La ragazzina ha raccontato delle violenze subite ai carabinieri da parte di un parente, glisarebbero durati anni: è stata un'insegnante a scoprire il tutto Un giovane di 34 anni è stato arrestato dai carabinieri apernei confronti di una 14enne. La ragazzina si è presentata presso la stazione dei carabinieri di Rifredi accompagnata dalla madre. Laha confessato di aver subito violenze perpetrate dallo zio di secondo grado da quando aveva 9 anni. In famiglia si fidavano tutti dell'uomo nella cui casa è stato scoperto materiale pedopornografico. Secondo quanto ricostruito dai carabinieri, l'indagato frequentava spesso la casa della vittima, la quale a sua volta si è trovata in diverse occasioni a casa del parente della mamma. Con il trascorrere del tempo, l'uomo avrebbe nutrito una vera e propria ossessione nei ...

