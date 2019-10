Una Juve sprecona sbatte contro un eroico Lecce | 1-1 di rigore davanti ad un Via del Mare

Fonte : calcioweb.eu

(Di sabato 26 ottobre 2019)ntus live – Grande attesa per il match del Via del. I salentini hanno ritrovato quest’anno la Serie A dopo qualche stagione di assenza e attendono la capolista piena di stelle. A mancare, però, è quella più importante, Cristiano Ronaldo, che Sarri ha deciso di tenere a riposo evitando persino la convocazione. Decisamente meglio il cammino in trasferta dei giallorossi, che in casa non hanno raccolto neanche le briciole (zero punti). Ne arriverà almeno uno oggi pomeriggio? Difficile, ma non impossibile. In alto la FOTOGALLERY del match. Inizia in sordina, poi inizia a produrre e a sprecare in quantità industriale, passa in vantaggio ma dura solo pochi minuti. Risultato finale? 1-1. Unblocca la capolistantusad un Via delgremito in ogni ordine di posto. I giallorossi partono forte, lasciano sfogare gli avversari e ...

bonucci_leo19 : È una Joya vincere partite come questa. Ed è da Juve vincerle perché #FinoAllaFine è il nostro motto. #LB19 - capuanogio : Ribaltone nel Derby d'Italia. La #Juve ora è internazionale mentre #Conte ha scelto una via tricolore per costruire… - juventusfc : @Cristiano @JuventusTV ?? @Cristiano : «Ogni anno è una sfida. La Juve deve sempre pensare in grande, e cercheremo d… -