Troupe Striscia la Notizia | individuati gli aggressori

Troupe di ''Striscia la Notizia'' aggredita a Pescara : individuati i responsabili : Le misure cautelari sono scattate per tre persone: avevano accerchiato Vittorio Brumotti e colleghi nel quartiere Rancitelli durante le riprese per documentare degrado e spaccio di droga nel quartiere

Aggressione alla Troupe di Striscia la Notizia - notificata misura cautelare per i tre responsabili : Pescara - I Carabinieri del Nucleo Investigativo del Reparto Operativo hanno notificato una ordinanza applicativa di misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria nei confronti dei tre responsabili dell’Aggressione alla troupe televisiva di Striscia la Notizia del 26 settembre scorso. Sono GS 29enne, ADR 40enne e RD 44enne, tutti titolari di precedenti anche specifici, residenti nel quartiere di Rancitelli. Nel ...

Pescara - Troupe di "Striscia" aggredita durante arresto per droga : Operatore finisce in ospedale. Lui e la sua squadra sono stati accerchiati e spintonati, la loro auto è stata presa a calci. A febbraio nello stesso quartiere l'assalto alla troupe Rai

Vittorio Brumotti aggredito in strada : un uomo della Troupe di Striscia finisce in ospedale : Protagonista di questa terribile storia è Vittorio Brumotti, vittima dell’ennesima aggressione in strada. L’ inviato di Striscia la Notizia, secondo quanto riporta il sito www.howtodofor.com, sarebbe giunto a Pescara nel pomeriggio per recarsi al Ferro di Cavallo, il quartiere più ‘caldo’ della città, considerato la principale piazza di spaccio dell’Abruzzo, già al centro delle cronaca dopo l’aggressione subita dal collega della Rai, Daniele ...

Moreno Morello - l’inviato di Striscia la Notizia aggredito con la sua Troupe : “Operatore mandato in ospedale con un calcio” : L’inviato di Striscia la Notizia Moreno Morello è stato aggredito assieme alla sua troupe mentre stava girando un servizio a Puglianello, in provincia di Benevento. Il gruppo si trovava nel paese della valle Telesina per parlare di una mostra organizzata da Roberto Riccio, originario di Amorosi, finito più volte nel mirino del tg satirico per “la gestione controversa” di fondi – elargiti anche da numerosi vip – ...

Striscia la Notizia - Troupe aggredita a Puglianello : calcio in fronte - operatore in ospedale : Una troupe di Striscia la Notizia, il tg satirico targato Mediaset, è stata aggredita sabato in provincia di Benevento, a Puglianello. In particolare, un operatore è stato soccorso dal 118 e trasportato in ospedale. L’inviato Moreno Morelli si era recato nel Sannio con la troupe per realizzare un servizio su Roberto Riccio, originario di Amorosi, finito più volte nel mirino del tg satirico per «la gestione controversa» di fondi raccolti e ...