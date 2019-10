Fonte : meteoweb.eu

(Di sabato 26 ottobre 2019) Medaglia di bronzo alleinternazionali diper i treMarco Carbone, Andrea Cama (entrambi del Liceo Scientifico “Leonardo da Vinci” di Reggio Calabria) e Vittoria Altomonte (Liceo Scientifico “Euclide” di Bova Marina). La gara si è svolta questa mattina a Piatra Neamnt in Romania. La ventiquattresima edizione della competizione mondiale ha visto coinvolti 22 Paesi per un totale di 99 ragazzi. «È un risultato straordinario che premia l’impegno e le capacità dei giovani talenti reggini» – commenta la Professoressa Angela Misiano, responsabile del Planetarium Pythagoras Città Metropolitana di Reggio Calabria. La struttura che vanta il primato nella divulgazione del sapere astronomico in provincia di Reggio, infatti, lavora in sinergia con le istituzioni scolastiche, proprio per la preparazione degli studenti a ...

lametino : Tre calabresi sul podio delle Olimpiadi di Astronomia in Romania - - piani_a : RT @Stefano173456: LE TRE PROMESSE MENTITE Berlusconi promise una grande riforma liberale, ma libero fu solo lui.. La Lega promise seces… - Danae0308 : RT @Stefano173456: LE TRE PROMESSE MENTITE Berlusconi promise una grande riforma liberale, ma libero fu solo lui.. La Lega promise seces… -