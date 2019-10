La Storia deve tornare all' esame di maturità | dice il ministro Fioramonti 

Fonte : agi

(Di sabato 26 ottobre 2019) In un'intervista sulle pagine della Cultura di la Repubblica ildell'Istruzione Lorenzo Fioramonti annuncia che “la traccia storica sarà ripristinata nelle prove scritte della” e non avrebbe potuto “ignorare il Manifesto firmato da una parte rilevante della società italiana. E ne ho condiviso la preoccupazione di fondo: solo la conoscenza del passato può permetterci di costruire il futuro”. E il titolare del dicastero di viale Trastevere a Roma annuncia anche che “questo è solo il primo passo di un percorso che prevede il rafforzamento dello studio dellanelle scuole di ogni ordine e grado” anche se resta un problema da affrontare, e cioè “il modo in cui si insegna la disciplina”. Perché la, dichiara il, “non può essere solo una sequela di date e di battaglie da mandare a memoria, ma il racconto di una evoluzione umana in ambiti che ancora ci ...

GraziaLuna_ : RT @___a__l__e__x_: Quella storia che 'prima il dovere e poi il piacere' deve essere attualizzata con 'il piacere é un dovere'. - juliesummer25 : RT @demotivatrice10: Mi disturba questa storia che le città continuino ad essere visitate ed amate anche dopo che ci sono stata io e ho fat… - AntonellaStara2 : @Finfunfanfo1 @DucaPiccio @matteosalvinimi Meno male che non esiste nessun metodo Bibbiano, inventato ad hoc perché… -