Maltempo | un disperso a Licata | uomo caduto nel fiume Salso

Maltempo in Sicilia - un uomo disperso a Licata : Un uomo disperso a Licata per il Maltempo . Da ieri sera non si hanno notizie di un uomo che secondo alcuni testimoni sarebbe scivolato nel fiume Salso

Maltempo - trovato senza vita il tassista disperso ad Alessandria. Si cercano ancora due anziani : È stato trovato morto il tassista disperso da lunedì sera a causa del Maltempo a Capriata, in provincia di Alessandria, in località Villa Carolina. A dare la notizia sono stati gli uomini del soccorso che lo hanno cercato per ore per tutto l’Alessandrino: il tassista era partito da Genova per portare a Serravalle un cliente, un rappresentante inglese che per lavoro si doveva recare in un golf club. Poi però il taxi ha fatto perdere le sue ...