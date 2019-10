Cosa si fa davanti all’haka?

El Chapo - Cosa si sa della battaglia di Culiacan : dalla cattura del figlio del re della droga alla resa dello Stato davanti alla furia dei narcos : Una prova di forza nel loro fortino. Pick-up con mitragliatrici, fucili spianati, auto a ferro e fuoco e almeno 6 militari feriti. Morti almeno uno, come testimoniano le fotografie di LaPresse. Tutto per evitare la cattura di Ovidio Guzmán López, detto El Raton, il figlio ventenne di Joaquin Guzman Loera, per tutti El Chapo. Avessero inserito le immagini giunte da Culiacan, 750mila abitanti nello Stato di Sinaloa, regno incontraStato dei narcos ...

Germania - sparatoria davanti alla sinagoga : Cosa sappiamo finora sull’attacco ad Halle : La sparatoria ad Halle in Germania ha preso di mira una sinagoga e un fast food kebab facendo almeno due morti e due feriti. L'obiettivo primario degli assalitori era proprio la sinagoga ma sono stati respinti dalle guardie. Una donna è stata freddata in strada a poche decine di metri dal luogo di culto. Un uomo è stato ucciso a poche centinaia di metri di distanza. La polizia ha fermato un uomo, altri due sarebbero in fuga. Ecco che cosa è ...

Uccidono la madre incinta davanti ai suoi occhi - bimba di 2 anni fa qualCosa di incredibile : Una bimba di 2 anni è stata molto probabilmente la testimone oculare dell’omicidio della madre. L’omicidio si è consumato in una piccola cittadina della Georgia a Carroll County. Un killer, probabilmente introdotto nella casa della donna da una finestra, ha crivellato di colpi la povera ragazza. La donna, come racconta il Daily News, era incinta ed è stata uccisa alla presenza della figlia di soli 2 anni. Il killer si ...

I genitori si addormentano davanti la tv - il loro cane compie qualCosa di terribile alla figlia di 11 mesi : Si erano addormentati mentre guardavano la tv e non si erano resi conto che la loro figlia restava solo con il cane, un pitbull terrier. Il cane, una razza vietata in Gran Bretagna, ha attaccato brutalemente la bambina sbranandola. Il papà della piccola Lee Wright, morta per le ferite riportate, è stato rinchiuso in carcere perchè è stato accusato di tenere nella sua villa una razza di cane vietata in ...