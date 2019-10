Anche le vendite di The Division 2 al di sotto delle attese di Ubisoft

Fonte : eurogamer

(Di venerdì 25 ottobre 2019) A quanto pare,non habuone notizie per quanto riguarda ledei suoi giochi. Il CEO dell'azienda, Yves Guillemot, ha approfondito il disastroso lancio di Ghost Recon Breakpoint e il fallimento critico e commerciale del gioco, che li ha portati a ritardare una serie di importanti giochi in arrivo. Ma non è tutto.The2 non ha riscosso il successo sperato da. Durante il recente report finanziario, Guillemot ha ammesso che"non ha realizzato appieno" le potenzialità del gioco. Nel frattempo, in un comunicato stampa, il publisher hanotato che le entrate hanno visto un "forte calo", principalmente guidato da Ghost Recon Breakpoint e "in misura minore, da The2".Leggi altro...

