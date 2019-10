Sal-Nap 2-3 | pagelle Carlo il veggente Vede | prevede e dispensa baci e abbracci

Fonte : ilnapolista

(Di giovedì 24 ottobre 2019) MERET. Giocando per anagrammi, la parola Meret è contenuta in Mertens, cara Ilaria. E potremmo fermarci qui. Il giovane Meret felineggia al solito e nel primo tempo compie una trinità miracolosa su Haaland, due volte, e su Daka. All’uscita dalla Red Bull Arena un anziano signore commentava beato: “Per i prossimi dieci anni abbiamo un portiere”. Appunto – 8 La freddezza di questo ragazzo sorprende sempre, come quando usa la testa per evitare che la palla faccia danni. A due passi da Haaland, tra l’altro, che solo a guardarlo, francamente, mette paura per quanto è forte. E proprio il nostro Alex evita che la notte salisburghese diventi del biondone austriaco, che poi ne fa due, certo, (anzi tre, contando quello annullato) ma almeno non ci fa piangere per la sconfitta – 8 L’ingenuità di Malcuit e la freddezza di Luperto MALCUIT. Riccioli d’Oro è un disastro completo a ...

