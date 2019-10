Infortuni Juventus | Ramsey e Douglas Costa | ecco quando torneranno in campo!

Fonte : juvedipendenza

(Di giovedì 24 ottobre 2019)- Piccolo punto interrogativo sulle condizioni fisiche di, entrambi ancora fermi ai box per alcuni problemi muscolari. Il centrocampista gallese, come sottolineato da Sarri, non ha riscontrato alcuna lesione muscolare, ma dovrà lavorare per rinforzare la muscolatura dell’adduttore. Da valutare anche le condizioni di, ormai quasi recuperato, ma non ancora a disposizione per allenarsi insieme al resto del gruppo. Quali tempi di recupero?potrebbe tornare a pieno regime in circa 7-10 giorni, stesso discorso per l’esterno brasiliano-, Danilo e De Sciglio: sorride Sarri Occhio anche ai tempi di recupero di Danilo e De Sciglio. Il primo, totalmente recuperato, potrebbe scendere in campo dal 1′ nella sfida di sabato pomeriggio contro il Lecce. Nella peggiore delle ipotesi, il terzino brasiliano ...

ennejuve : cose molto noiose/fastidiose • juventini che si lamentano della Juventus • juventini che si lamentano degli juventi… - tutticonvocati : [??ON AIR] ??Notte di #Champions con #Juventus e #Atalanta in campo ??#Roma a pezzi: 16 infortuni da inizio stagione… - GenovaOn : Anteprima della partita Juventus vs Lokomotiv Mosca: pronostici, notizie sulla squadra, infortuni e formazione… -