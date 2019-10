Bce | il saluto “operativo” di Draghi | Qe da novembre “Ora cosa farò? Chiedetelo a mia

Fonte : ilfogliettone

(Di giovedì 24 ottobre 2019) Con la conferma dell'avvio a giorni dei nuovi stimoli - dal primogli acquisti di titoli pubblici ripartiranno al ritmo di 20 miliardi di euro al mese - il presidente della Bce Mariosi è accomiatato dai giornalisti dopo 8 anni alla guida dell'istituzione monetaria. Un"operativo", al termine del Consiglio direttivo, al quale lunedì seguirà un altro, più formale, con la cerimonia del passaggio di consegne alla francese Christine Lagarde, alla presenza dei capi di Stato di tutta Europa. Quella alla Bce è stata "una esperienza molto intensa, profonda e affascinate. La porterò sempre con me e quanto questo si tradurrà in riflessioni personali è presto per dirlo". Ancora una voltanon ha fornito indicazioni sulfarà dopo. "Come sapete generalmente non ho idee su questo ma se volete più informazioni chiedete a mia moglie. Lei lo saprà. Lo spero - ha ...

