Batman Arkham Legacy potrebbe essere annunciato ai The Game Awards Sarà incluso l' arco

Ancora speranze per Batman Arkham Legacy : uscita nel 2020 e annuncio ai Game Awards? : Batman Arkham Legacy è un po' il sogno ad occhi aperti non solo per i tantissimi fan del Cavaliere Oscuro di casa DC Comics, ma anche di tutti quelli che vorrebbero giocare un nuovo action adventure dalle tinte supereroistiche. D'altronde, la trilogia originale realizzata da RockSteady Studios e pubblicata da Warner Bros. Interactive Entertainment ha letteralmente ridefinito i canoni dei tie-in con protagonisti uomini e donne in calzamaglia, ...

Il nuovo Batman di WB Montreal si chiamerà Batman : Arkham Legacy? : In rete sono trapelati alcuni nuovi dettagli sul presunto nuovo gioco di Batman di WB Montreal. Secondo le indiscrezioni, questo nuovo titolo di Batman si chiamerà Batman: Arkham Legacy. Inoltre, consentirà ai giocatori di giocare con gli alleati del Cavaliere Oscuro.Queste informazioni provengono dal celebre leaker Sabi e, essendo un leaker molto affidabile, le voci risultano interessanti e, forse, potrebbero corrispondere alla ...

Fable 4 potrà contare su alcuni sceneggiatori di Batman : Arkham Knight entrati a far parte del team : Non è un segreto che Playground Games stia lavorando allo sviluppo di Fable 4. Inizialmente le voci indicavano che il team stava cercando personale per la creazione di un titolo AAA open world. In seguito, l'acquisizione dello studio da parte di Microsoft ha gettato nuovamente benzina sul fuoco.Ora abbiamo alcuni nuovi interessanti dettagli sul titolo e sullo studio. Sembra infatti che Playground Games abbia assunto una serie di diversi ...

Batman Arkham : WB Games pubblica un misterioso tweet - il primo teaser del nuovo gioco del Cavaliere Oscuro? : In occasione delle celebrazioni per l'ottantesimo anniversario di Batman, il team di WB Games Montréal ha deciso di omaggiare il Cavaliere Oscuro su Twitter. Ma probabilmente si tratta di molto di più di un semplice messaggio di auguri.In allegato al tweet è presente un video che inquadra un palazzo illuminato dall'iconico bat-segnale. Fin qui nulla di strano, ma, come segnala la sempre attenta community di ResetERA, basta prestare un minimo di ...

Batman Arkham Trilogy e i 3 LEGO Batman sono disponibili gratuitamente su Epic Games Store : Se siete giocatori PC e non possedete già tutti i giochi Batman conosciuti, su Epic Games Store c'è un'offerta davvero da non perdere.Epic ha annunciato che i due giochi gratuiti che sta regalando da ora fino al 26 settembre sono in realtà due raccolte contenenti tre giochi in totale ciascuno. Ciò significa 6 titoli gratis per questa settimana.La prima raccolta è la Batman Arkham Collection che contiene Batman Arkham Asylum, Batman Arkham City ...

Batman Arkham : gli sviluppatori stuzzicano la curiosità dei fan parlando di un nuovo progetto : Sembra che Warner Bros. Montreal, lo sviluppatore di Batman: Arkham Origins, si stia preparando a rivelare il suo nuovo gioco. Su Twitter, il noto doppiatore Roger Craig Smith avrebbe svelato la presenza di un nuovo progetto a cui sta lavorando e che sfortunatamente non può annunciare in quanto ancora top secret.Ma non è finita qui: anche Ryan Galletta, che ha scritto la sceneggiatura di Origins, ha risposto al tweet, confermando il suo ...