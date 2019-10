Astaldi | il candidato procuratore Enrico Laghi che nel concordato è consulente e creditore

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di giovedì 24 ottobre 2019)con una mano prende e con l’altra dà. Il versatile commissario straordinario dell’Alitalia, pupillo del banchiere Pellegrino Capaldo e professionista assai apprezzato, tra gli altri, dal costruttore-editore Francesco Gaetano Caltagirone, è nella lista dei creditori privilegiati diper 817mila euro, mentre il suo studio è tra i creditori chirografari per altri 101mila euro. Il professore, inoltre, è titolare di un contratto di consulenza da 2,5 milioni di euro (1,1, dei quali solo in caso di buon esito dell’operazione) prededucibili in quanto relativi alla la stesura del piano concordatario della società che realizza grandi opere. Questo, e i conseguenti rilievi del Tribunale fallimentare, non hanno impedito di riproporre per un ulteriore ruolo il professionista romano, ordinario di Economia aziendale alla Sapienza., del resto, ha ...

