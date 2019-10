Fonte : liberoquotidiano

(Di giovedì 24 ottobre 2019) (Adnkronos) - Se andrà a buon fine, la caratterizzazione dei sedimenti marini sarà trasmessa alla commissione Via/Vas dell'assessorato del Territorio e Ambiente per l'immediato via libera. Le analisi già effettuate nel 2008 e nel 2017 avevano sancito l’assenza di tossicità e la compatibilità con le

TV7Benevento : Agrigento: in gara lavori per spiaggia Eraclea Minoa (2)... - TV7Benevento : Agrigento: in gara lavori per spiaggia Eraclea Minoa... - stampalibconsag : Viabilità: aggiudicata la gara per la manutenzione straordinaria su alcune strade del comparto ovest della provinci… -