Omicidio Pamela Mastropietro | ora gip archivia le posizioni dei due nigeriani

Fonte : ilgiornale

(Di mercoledì 23 ottobre 2019) Il gip del tribunale di Macerata hato ledi Desmond Lucky e Lucky Awelima, i duecoinvolti nell'inchiesta per la morte di. Il corpo della 18enne romana è stato ritrovato nel gennaio 2018 all'interno di un trolley abbandonato nella campagna di Macerata. Per la morte della ragazza, è stato ritenuto responsabile Innocent Oseghale: il pusher nigeriano, lo scorso maggio, è stato condannato all'ergastolo e a 18 mesi di isolamento diurno. Insieme a lui, nelle prime fasi dell'indagine, erano stati coinvolti anche Desmond e Awelima (che stanno scontando una condanna in secondo grado per spaccio di droga). La procura però ha ora chiesto l'zione per i due, ritenendo di non avere elementi contro di loro e considerando Oseghale l'unico responsabile della morte della giovane.La famiglia della 18enne romana aveva chiesto invece ulteriori ...

