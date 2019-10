“Non doveva farlo” Uomini e Donne | Enzo ‘distrugge’ Pamela | che finisce in lacrime

Infortunio Kanté - furia Lampard contro Deschamps : “Non stava bene e non doveva andare!” : furia Lampard contro Deschamps. Il tecnico del Chelsea se la prende con il ct francese per aver utilizzato Kanté nonostante non stesse bene fisicamente. “L’Infortunio di Kanté non era una cosa da ridere – tuona l’inglese – lo avevamo comunicato prima dell’ultima pausa internazionale che non stava bene e che non poteva andare”. “Dobbiamo pensare a ciò che è meglio per il giocatore, ecco come ...

Italia Under 21 - Nicolato : “Non abbiamo grande brillantezza - dovevamo fare altri gol” : “Siamo stati volenterosi anche se dovevamo fare altri gol perché può succedere che con un tiro in porta gli avversari pareggiano. Siamo migliorati nel creare occasioni però ci manca la condizione. Non abbiamo una grande brillantezza e abbiamo superato anche delle influenze”. Queste, ai microfoni di Raisport le parole del tecnico degli azzurrini Paolo Nicolato, al termine della sfida vinta dall’Italia Under 21 a Yerevan, ...

“Non dovevano farlo”. Polemica dopo la puntata de Le Iene dedicata a Nadia Toffa. È successo sotto gli occhi di tutti e non è piaciuto affatto : È andata in onda martedì 1° ottobre la prima puntata della nuova stagione de Le Iene, la prima senza Nadia Toffa, la giornalista ed ex conduttrice del programma venuta a mancare il 13 agosto scorso per un tumore al cervello. Nadia Toffa era un volto storico del programma ed era molto amata dal pubblico. Fu proprio durante la trasmissione che, dopo il suo malore a Trieste, annunciò di aver avuto un cancro e di essere stata operata. Sembrava che ...

Milly Carlucci dichiara guerra a Maria De Filippi. La newsbomba : “Non doveva farlo” : Nuovo scontro in arrivo tra Milly Carlucci e Maria De Filippi. Secondo quanto riportato da Dagospia, la conduttrice di Rai 1, che da anni è al timone di Ballando Con Le Stelle, avrebbe inviato, tramite il suo legale, una diffida a Mediaset. Il motivo? Il nuovo show prodotto dalla Fascino, Amici Celebrities, che va in onda ogni Sabato su Canale 5. Protagonisti del programma diversi vip che si ...

F1 - Lance Stroll attacca Vettel : “Non doveva rientrare così. Per il contatto con Gasly non potevo fare altro” : Il Gran Premio di Formula Uno 2019 di Monza ha visto da un lato il grande successo di Charles Leclerc ma, contemporaneamente, anche il grave ed inopinato errore di Sebastian Vettel alla variante Ascari. Un testa-coda nel corso del sesto giro che ha rovinato la gara (e l’umore) del tedesco, ma non solo. Chi ne ha fatto le spese, doppiamente, è stato Lance Stroll. Il canadese della Racing Point, infatti, è stato colpito dal ferrarista che ...

Vuelta a España - Fabio Aru fuori classifica. Giuseppe Saronni : “Non doveva fare il Tour”. Rinnovo difficile con la UAE : 13 luglio 2017. Fabio Aru, dopo aver staccato tutti a La Planche des Belles Filles, conquista la maglia gialla al Tour de France nella difficile tappa con arrivo in salita a Peyragudes. Quel giorno la carriera del sardo potrebbe aver raggiunto l’apice, salvo virare verso una parabola discendente che appare senza fine. Quella Grande Boucle fu conclusa dal Cavaliere dei Quattro Mori in quinta posizione, con un vistoso calo di condizione ...