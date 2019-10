Fonte : romadailynews

(Di mercoledì 23 ottobre 2019) Roma – IlX di Roma Capitale organizza25 ottobre una iniziativa che ha per titolo #IOnell’ambito della lotta all’uso delle plastiche, in particolare, in mare. Si tratta di una manifestazione a carattere scientifico, culturale, sociale, educativo e ambientale che si svolgerà nella sede dell’Ente Regionale “RomaNatura”, aldeidi. Il fine è quello di contribuire a sensibilizzare le future generazioni, attraverso la scuola, sull’importanza di salvaguardare il mare dalle plastiche. L’iniziativa si inserisce nell’ambito della campagna già avviata dalattraverso una serie di attività che sitenute nel territorio. Saranno presentati alla stampa i nuovi raccoglitori per la raccolta differenziata; lo scarrabile per il recupero delle plastiche a mare e le 2 vagliatrici per la rimozione delle microplastiche dalle ...

romadailynews : Municipio X, Io sono ambiente venerdì al Borghetto dei Pescatori di Ostia: #Roma – Il… - rickycam78 : @paola_demicheli @mitgov @virginiaraggi Spero abbiate affrontato il problema dell'illegittimo pedaggio delle compla… - ammaiFiamma : @Antincivili @virginiaraggi @RiprendRoma @battaglia_persa Sono sempre i suoi ragazzi. Non so chi sia il presidente… -