MediEvil | la dimensione della patch del day one raggiunge quasi quella del gioco stesso

Fonte : eurogamer

(Di mercoledì 23 ottobre 2019)è il remake dell'omonimo titolo action adventure per PS1 e, sebbene sembri graficamente dettagliato, si tratta ancora una produzione su piccola scala. Detto ciò, anche ladelnon sarà così importante.Secondo quanto è stato pubblicato all'interno di PlayStation Store, le dimensioni delsi attestano a 22 GB (21,86 GB per l'esattezza). Tutto sommato, non è poi così male, soprattutto considerando le dimensioni di alcuni recenti giochi. Tuttavia se pensate di potervi tuffare nel mondo disubito dopo il suo download, vi sbagliate di grosso.Sarà disponibile infatti unaal day one delle dimensioni di 15 GB; il peso praticamente èuguale al, tuttavia una buona connessione internet scaricherà l'aggiornamento in poco tempo.Leggi altro...