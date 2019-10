Marco Simoncelli | che vive in tanti progetti a 8 anni dalla morte

Una strada per il 'Sic' : inaugurata la via intitolata a Marco Simoncelli : Nei pressi del Misano World Circuit è stata inaugurata una via dedicata al centauro tragicamente scomparso in un incidente...

Moto3 – Tatsuki Suzuki trionfa sul circuito di Marco Simoncelli - la rivelazione : “mai incontrato e tifavo contro di lui” : Tatski Suzuki porta Marco Simoncelli sul gradino più alto del podio nel circuito intitolato al Sic: ‘una storia troppo bella’ Le emozioni vissute domenica con Tatsuki Suzuki a Misano nella gara di Moto3 sono indescrivibili. Ancora trema la voce a raccontare l’impresa del giovanissimo pilota giapponese del Team Sic58, che un anno dopo dalla sua promessa su Twitter a Marco Simoncelli è riuscito a portare la squadra del ...

Motomondiale - la vittoria di Tatsuki Suzuki per Marco Simoncelli : C’è una promessa mantenuta dietro la commovente vittoria di Tatsuki Suzuki in Moto3 nel Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini. Sul circuito dedicato a Marco Simoncelli, a Misano Adriatico, ha vinto un ragazzo giapponese che corre nel nome del Sic per il team del padre del pilota morto il 23 ottobre 2011 in Malesia. https://twitter.com/TatsukiSuzuki24/status/1173218933735907329 Sic58, come le il numero che portava Simoncelli, è il ...

Moto3 – Il Team SIC58 vince anche a Misano - primo successo in carriera di Suzuki sul circuito intitolato a Marco Simoncelli : Il giapponese vince con il Team di Paolo Simoncelli sulla pista intitolata al figlio, prendendosi così il primo successo in carriera Una storia bellissima, scritta a quattro mani da Paolo Simoncelli e Tatsuki Suzuki. Il giapponese ottiene a Misano la prima vittoria in carriera in Moto3, lo fa al termine di una gara bellissima con il Team SIC58 sul circuito intitolato a Marco Simoncelli. Una favola a lieto fine, che manda in estasi anche ...

Moto3 – Suzuki super con la Sic58 Squadra Corse al Gp di San Marino : prima pole in carriera sul circuito intitolato a Marco Simoncelli : super pole position di Tatsuki Suzuki al Gp di San Marino: prima pole in carriera per il giapponese che porta davanti a tutti il team Sic58 sul circuito intitolato a Simoncelli E’ una moto del team Sic58 Squadra Corse a piazzarsi in vetta alla classifica dei tempi nelle qualifiche di Moto3. Paolo Simoncelli festeggia la pole position di Tatsuki Suzuki al Gp di San Marino e della Riviera di Rimini. Il giovane giapponese ha chiuso le ...