Mamma scomparsa a Salemi | Caradonna picchiava brutalmente tutte le sue ex

Palermo : continuano le ricerche di Claudia - Mamma di tre bimbi scomparsa due settimane fa : Sono trascorse ormai due settimane da quando Claudia Stabile, 35 anni, è scomparsa da Campofiorito, piccolo comune in provincia di Palermo. La donna, sposata e madre di tre bambini, prima di uscire ha telefonato al marito, avvisandolo che si sarebbe recata nella vicina Corleone per fare la spesa. La sua auto è stato però ritrovata presso l'aeroporto siciliano. Stasera la trasmissione "Chi l'ha visto?", condotta da Federica Sciarelli, darà ampio ...

Trapani : Mamma scomparsa - inquirenti 'uccisa in salotto - cancellate le tracce sangue' : Palermo, 23 ott. (Adnkronos) - (di Elvira Terranova) - Angela Stefani, la mamma di 48 anni, scomparsa lo scorso gennaio da Salemi (Trapani) sarebbe stata uccisa a gennaio in casa dal suo convivente al termine di "una violenta lite" con "almeno sei fendenti". L'uomo avrebbe poi fatto sparire il corpo

Trapani : Mamma scomparsa a gennaio da Salemi - arrestato l’ex convivente : Palermo, 23 ott. (Adnkronos) – Finisce in carcere l’ex convivente di Angela Stefani, la 48enne mamma bolognese ma residente a Salemi (Trapani), scomparsa dal 21 gennaio scorso. I Carabinieri hanno arrestato all’alba di oggi Vincenzo Caradonna, di 47 anni, sul quale gravava fin da subito il sospetto che possa aver ucciso la compagna e poi averne occultato il cadavere. L’uomo non aveva mai denunciato la scomparsa dato che ...

Francesco Renga : "Mia Mamma è morta che aveva 50 anni. Ho vissuto la sua scomparsa come un abbandono" : “Ho superato il senso di abbandono”, dice Francesco Renga che, ospite di Mara Venier a Domenica In, racconta la morte della madre. Il cantante rivela: “Ho fatto un disco che volevo intitolare Canzoni dal tinello. Il tinello era il posto in cui stava sempre mia mamma e in cui cantava sempre. Fu il primo momento in cui la musica entrò dentro di me. Ho sempre pensato al suo abbandono da figlio, mia madre è morta ...

“Vado al supermercato” ma non torna più a casa : scomparsa Mamma di 3 bimbi di Palermo : È l'8 ottobre quando Claudia Stabile, 35 anni, mamma di tre bimbi di Campofiorito (Palermo), esce di casa dicendo di andare a fare la spesa al supermercato, dove non arriverà mai. La sua auto viene ritrovata in sosta al parcheggio dell'aeroporto Falcone e Borsellino, con le chiavi sotto il tappetino. Claudia, che è uscita di casa portando con sé solo la patente, però, non ha preso l'aereo.Continua a leggere

Scomparsa dopo la morte del futuro marito - Mamma di 35 anni trovata cadavere in un fiume : È stata trovata morta a un mese dalla sua Scomparsa Helen O'Brien, giovane mamma di 35 anni. Il suo corpo è stato rinvenuto nel fiume Mersey vicino a Seacombe, in Inghilterra, dopo settimane di ricerche incessanti. Prima di far perdere le sue tracce, il futuro marito era stato stroncato da un infarto e lei non si era più ripresa: "Invece di organizzare gli ultimi dettagli del suo matrimonio, ha dovuto pianificare un funerale".Continua a leggere

17enne scomparsa da giorni torna a casa durante Pomeriggio 5/ La Mamma "sta bene" : Ragazza 17enne scomparsa da giorni torna a casa durante la diretta di Pomeriggio 5: la mamma in lacrime, 'ora sta bene, è un miracolo'

“Mamma - sto bene”. Ritrovata Claudia - la ragazza scomparsa da tre giorni in Sardegna : Claudia Caddeo, la 18enne scomparsa martedì scorso da Samugheo, in provincia di Oristano, è stata Ritrovata e sta bene. Di lei non si avevano più notizie dal 10 settembre, quando si era allontanata proprio dal suo paese facendo perdere le sue tracce con il telefono spento. Ieri ha chiamato i genitori: "Mamma, sto bene e sono da amici".Continua a leggere