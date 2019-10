Le 10 cose di Salisburgo-Napoli che non dimenticheremo

Fonte : ilnapolista

(Di giovedì 24 ottobre 2019) Diecida ricordare per questa vittoria bellissima e importante sono anche poche. Proviamoci. Uno. I due tunnel di Fabián Ruiz in 2 minuti. Lo spagnolo inizia come fosse Filippo II di Castiglia, come se avesse un impero da gestire. Il suo impero è diviso tra la provincia della fascia laterale e le zolle in mezzo al campo. Quando sta in mezzo tocca più palloni. Quando si muove lateralmente crea più occasioni. Forse bisogna clonarlo. Due. L’esultanza di Mertens dopo il primo gol. È quello che vale l’aggancio a Maradona a quota 115 gol e viene festeggiato con una celebrazione – come chiamarla – che è un inno alla lascivia. Un balletto boccaccesco, simile a quello che nei momenti liberi regala il magazziniere tuttofare Tommaso Starace, e già visto a centrocampo al San Paolo dopo la vittoria contro il Liverpool. Il gol 116 è storia. Ma passeggera. Altri traguardi ...

