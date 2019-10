Fossil Sport è disponibile in sei nuove colorazioni a un prezzo scontato in Italia

Da Fossil Group arrivano smartwatch PUMA e Michael Kors a IFA 2019 - per sportivi e non solo : A IFA 2019 Fossil Group ha presentato alcuni nuovi smartwatch con Wear OS By Google e il primo smartwatch targato PUMA e dedicato agli sportivi . L'articolo Da Fossil Group arrivano smartwatch PUMA e Michael Kors a IFA 2019 , per sportivi e non solo proviene da TuttoAndroid.

Puma e Fossil insieme per il lancio del nuovo smartwatch dedicato agli sportivi : Puma presenta il primo smartwatch in assoluto dedicato agli sportivi. Dotato di Wear OS by Google e Qualcomm® Snapdragon WearTM 3100 Puma e Fossil Group annunciano lo smartwatch Puma, una prima assoluta per il marchio sportivo, con Wear OS by GoogleTM e piattaforma Qualcomm Snapdragon Wear 3100 integrati. Puma, marchio sportivo globale, accede con entusiasmo al mondo smartwatch introducendo un prodotto wearable progettato per aiutare gli ...