Facebook | Mark Zuckerberg su Libra | Un progetto complesso e rischioso

Elizabeth Warren ha sfidato Facebook sponsorizzando una fake news su Mark Zuckerberg : Sen. Elizabeth Warren in comizio a New York (foto: Drew Angerer/Getty Images) La senatrice Elizabeth Warren, che è tra i candidati alle primarie del Partito democratico in vista delle presidenziali del 2020 e sta facendo parlare di sé anzitutto per via della sue posizioni di decisa opposizione al monopolio delle aziende della Silicon Valley, ha sponsorizzato un post sul suo profilo Facebook nel quali si legge che Mark Zuckerberg si è apertamente ...