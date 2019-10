Dr Disrespect mette a confronto i suoi guadagni da streamer con quelli di quando era

Fonte : eurogamer

(Di mercoledì 23 ottobre 2019) Herschel Beahm IV, noto anche come Guy Beahm, ovvero Dr, ha rivelato quanti soldi guadagna attraverso le dirette streaming confrontandolo condilavorava come sviluppatore. Loinfatti ha lavorato come level designer di Call of Duty per Sledgehammer Games.Guy ha spiegato che, lavorando presso quello studio, il suo guadagno si aggirava intorno ai 55.000 dollari all'anno. Loè attivo dal 2016 e nel corso di questi anni ha accumulato oltre 3,7 milioni di follower.Secondo TwitchTracker, un sito dedicato alle statistiche dei vari, Guy mantiene una media di quasi 20.000 spettatori per stream con un picco complessivo di oltre 300.000 spettatori simultanei. Con circa 22.000 abbonati, egli guadagna circa 100.000 dollari al mese dai soli abbonati. Senza dubbio questo è un enorme salto di qualità in termini di guadagno.