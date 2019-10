Accertamento fiscale | lecito quello basato sugli acquisti da e-commerce

Fonte : Blastingnews

(Di mercoledì 23 ottobre 2019) Glidi beni commerciali su internet stanno prendendo sempre più piede, mettendo in crisi molti esercizi commerciali tradizionali ma anche la grande distribuzione organizzata. Ma, ora, potrebbero rappresentare un nuovo strumento in mano al Fisco per combattere l'evasionee i reati tributari. Infatti, la Sesta Sezione Civile Tributaria della Suprema Corte di Cassazione ha recentemente emesso la Sentenza 26987/2019 depositata in Cancelleria il 22 ottobre 2019. In estrema sintesi, la Suprema Corte di Cassazione ha statuito che l'Agenzia delle Entrate, in caso di omessa presentazione della dichiarazione da parte del contribuente, può procedere alla ricostruzione del reddito imponibile con la procedura dell'induttivo basando le sue analisie sulle vendite effettuate dal contribuente interessato mediante piattaforme digitali. I fatti che hanno ...

