Toto Wolff F1 - GP Messico 2019 : “Sarà un weekend difficile per noi - dovremo limitare i danni” : Il Circus della F1 volge il proprio sguardo al weekend del GP del Messico. Lewis Hamilton ha possibilità per concludere la partita iridata in proprio favore, avendo un vantaggio di 64 lunghezze sul compagno di squadra Valtteri Bottas. Le Frecce d’Argento, che hanno conquistato il titolo dei costruttori a Suzuka (Giappone), temono però questo fine settimana, tenuto conto delle caratteristiche della pista messicana. I lunghi rettilinei e le ...

VIDEO Toto Wolff F1 - GP Giappone 2019 : “Felice per aver ottenuto il sesto titolo come la Ferrari” : Il GP del Giappone 2019 di F1 (clicca qui per la cronaca) non poteva concludersi in maniera migliore per la Mercedes. Vittoria dopo la prima fila tutta Ferrari delle qualifiche del mattino, Valtteri Bottas “premiato” con il gradino più alto del podio e, non ultimo, il sesto titolo Costruttori consecutivo per il team di Brackley. Da quanto è sbarcato l’ibrido nella massima categoria del motorsport, non c’è più stata ...

Formula 1 - la splendida dedica di Toto Wolff : “dedichiamo il titolo a Niki Lauda - è parte del nostro viaggio” : Il team principal della Mercedes ha dedicato la vittoria del sesto titolo Costruttori consecutivo a Niki Lauda, scomparso lo scorso maggio Non poteva che essere dedicato a Niki Lauda il sesto titolo mondiale Costruttori vinto oggi dalla Mercedes, riuscita a piegare la resistenza della Ferrari in Giappone eguagliando la striscia record del Cavallino ai tempi di Schumacher e Todt. Photo4/LaPresse Un successo voluto e conquistato con le ...

Toto Wolff F1 - GP Giappone 2019 : “Sei titoli sono motivo di orgoglio - dopo le qualifiche non pensavamo di vincere” : Il Gran Premio del Giappone 2019 di Formula Uno (clicca qui per la cronaca) non poteva concludersi in maniera migliore per la Mercedes. Vittoria dopo la prima fila tutta Ferrari delle qualifiche del mattino, Valtteri Bottas “premiato” con il gradino più alto del podio e, non ultimo, il sesto titolo Costruttori consecutivo per il team di Brackley. Da quanto è sbarcato l’ibrido nella massima categoria del motorsport, non ...

Toto Wolff F1 - GP Giappone 2019 : “La Ferrari si è nascosta nelle prove libere - noi abbiamo girato con più potenza e meno carburante” : Oggi avremmo dovuto parlare delle qualifiche del GP del Giappone, round del Mondiale 2019 di F1. Purtroppo l’arrivo del tifone tropicale Hagibis ha stravolto il programma e gli organizzatori si augurano che domenica non vi siano condizioni meteorologiche precarie. Sarà una giornata molto intensa: il time-attack alle ore 10.00 locali (le 03.00 del mattino in Italia) e la gara alle ore 14.10 (le 07.10 italiane). In attesa di sapere cosa ...

Toto Wolff F1 - GP Giappone 2019 : “La Ferrari non ha ancora acceso i motori” : Le Mercedes hanno dominato la prima giornata di prove libere del GP del Giappone 2019, tappa del Mondiale F1 che si corre a Suzuka. Il tifone Hagibis ha stravolto il programma del fine settimana con lo spostamento delle qualifiche alla domenica mattina prima della gara. Le Frecce d’Argento di Valtteri Bottas e Lewis Hamilton hanno chiuso nelle prime due posizioni con un vantaggio importante nei confronti delle Ferrari ma il team principal ...

Formula 1 - Toto Wolff non si fa ingannare dalla Ferrari : il team principal della Mercedes ‘smaschera’ il Cavallino : L’austriaco ha sottolineato come la Ferrari non abbia mostrato tutto il suo potenziale nelle prove libere del venerdì a Suzuka Il week-end di Suzuka è iniziato oggi nel segno della Mercedes, che ha chiuso al comando entrambe le sessioni di prove libere con Bottas davanti a tutti. Photo4/LaPresse Un feeling immediato tra la W10 e il tracciato nipponico, che ha costretto Ferrari e Red Bull a inseguire fin dal primo giorno, obbligandole ...

F1 - Toto Wolff : “Ferrari sta schiacciando tutti con la velocità sul dritto - divario quasi incolmabile” : Il Mondiale 2019 di Formula 1 è ormai da tempo nelle mani di Lewis Hamilton e della Mercedes grazie ad un dominio tecnico davvero schiacciante messo in mostra dalle Frecce d’Argento fino alla pausa estiva, tuttavia gli ultimi round hanno messo in discussione il predominio della scuderia tedesca dal punto di vista delle performance specialmente in ottica 2020. A partire dal Gran Premio del Belgio, la Ferrari ha inanellato una sequenza di 4 ...

Formula 1 – Toto Wolff mette in dubbio la regolarità della Ferrari : “nuovi valori di velocità anomali!” : Toto Wolff sorpreso dalla grande velocità della Ferrari nella parte conclusiva della stagione: il team principal della Mercedes descrive i nuovi valori come ‘anomali’ e ‘insoliti’ Sarà pure soltanto il ‘finale di stagione’, la Mercedes avrà anche ‘il titolo in tasca’, ma vedere la Ferrari dominare è sempre un piacere per tutti i fan di F1, specialmente dopo una prima parte di stagione alquanto travagliata. Nelle ultime gare la Ferrari non ...

Toto Wolff F1 - GP Russia 2019 : “Doppietta inattesa - la fortuna è stata con noi. Binotto ha problemi con Vettel e Leclerc” : La Mercedes festeggia un’inattesa doppietta nel GP di Russia 2019, tappa del Mondiale F1 che si è corsa oggi pomeriggio a Sochi. Lewis Hamilton ha vinto approfittando della rottura del motore di Sebastian Vettel e della conseguente virtual safety car che gli ha permesso di superare Charles Leclerc, seconda piazza per Valtteri Bottas e festa grande per le Frecce d’Argento. Il team principal Toto Wolff è stato molto chiaro ai microfoni ...

Formula 1 – Mercedes - Toto Wolff spera nella pioggia : “le Ferrari ci mangeranno se…” : Toto Wolff spera nella pioggia per il weekend di Sochi: il team principal Mercedes chiede un aiutino al meteo per poter mettere nel sacco le Ferrari Da tre gare consecutive la Mercedes non piazza una monoposto sul gradino più alto del podio, a Singapore addirittura Hamilton e Bottas sul podio non ci sono nemmeno saliti. Un momento di appannamento che può capitare ad ogni scuderia, ma che se capita ai campioni in carica, ...

F1 - Toto Wolff : “La concorrenza interna fa bene alla squadra. Vettel e Leclerc non hanno ancora avuto incidenti tra loro…” : Avere due piloti forti all’interno della stessa squadra può rivelarsi un problema, la concorrenza tra compagni di team può creare degli attriti perché si mettono uno contro l’altro due alfieri di razza che non vogliono alzare il pedale dall’acceleratore e che sono motivati a dare battaglia anche alla persona con cui condividono il box. Basta tornare al 2016 quando Nico Rosberg riuscì nell’impresa di vincere il Mondiale ...

F1 - Toto Wolff sulla forza della Ferrari : “Non è merito solo degli aggiornamenti. Hanno un pacchetto forte in tutte le componenti” : Non ci sono dubbi che il GP a Singapore (sede del 15° round del Mondiale 2019 di F1) sia stato un pesante ko per la Mercedes. Le Frecce d’Argento, presentatesi alla vigilia con i favori del pronostico, pensavano di poter dominare la scena e invece, in maniera clamorosa, sono rimaste escluse dal podio, nel giorno della doppietta Ferrari. Un mondo alla rovescia frutto non certo solo degli errori strategici del team di Brackley ma anche di ...

