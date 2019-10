Non solo pairing stereo | i nuovi Google Nest Mini offrono bassi più potenti

Terra dei fuochi - finalmente ‘siamo in guerra’. E il campo di battaglia Non è solo la mia Campania : “Siamo in guerra!” dichiara oggi, finalmente, il ministro Sergio Costa alla notizia del secondo incendio in pochi mesi dell’impianto Stir di S. Nicola La Strada (Caserta) che segue di un giorno il secondo incendio dello Stir di Casalduni (Benevento). Ogni rogo enorme di questi impianti equivale a migliaia di piccoli roghi che caratterizzano ancora la nostra Terra dei fuochi e rappresentano un vero atto di guerra e di terrorismo grave, come ...

Il CorSport a Nicchi : “Perché solo quello di De Ligt Non è rigore?” : Un rigore non dato si può accettare. Un regolamento oscuro e contraddittorio si deve tollerare. Ma un presidente degli arbitri che pretende di dare lezione su ciò che egli stesso dimostra di non conoscere è davvero troppo Comincia così lo sfogo di Alessandro Barbano sul Corriere dello Sport a seguito della vicenda per il presunto fallo di mano di De Ligt in area. Barbano chiede apertamente a Nicchi perché, se l’episodio in questione non è ...

Pallone d’Oro - Non solo Messi-Ronaldo : attenzione a Salah - in lizza anche Koulibaly e Handanovic. Tutti i NOMI : La sorpresa e’ Kalidou Koulibaly, le conferme quelle di Leo Messi e Cristiano Ronaldo, ma non solo: nelle 30 NOMInation per il Pallone d’Oro 2019, che France Football ha rivelato in serata, c’e’ piu’ di mezzo Liverpool campione d’Europa (Salah, Alexander-Arnold, Alisson, Firmino, Mane’, Van Dijk e Wijnaldum), ma non manca una spruzzata di Serie A: oltre all’immancabile CR7, la doppia ...

12 anni fa un giorno speciale. Non solo per Kimi Raikkonen… : solo poche righe per ricordare un giorno speciale. 21 ottobre 2007, a Interlagos Kimi Raikkonen diventa Campione del Mondo con la Ferrari. L’ultimo Titolo della Scuderia. Un GP e una giornata particolari, perché ero lì, sotto quel podio, in mezzo a quella nuvola di coriandoli che conservo gelosamente. Vivere la conquista di un Mondiale è… […] L'articolo 12 anni fa un giorno speciale. Non solo per Kimi Raikkonen… sembra ...

Non solo Cile : perché il Sud America è una polveriera : Il presidente del Paese più ricco dell’America meridionale dichiara lo stato d’emergenza. Ma neanche Argentina, Brasile ed Ecuador se la passano benissimo. Effetto di America First? Una cosa è certa: l’instabilità economica crea turbolenze politiche

Non solo favori - anche mazzette per comprare voti mafiosi : nuovi elementi contro l’ex Pd Ruggirello : Non solo favori e assunzioni: l'ex esponente del Partito democratico, Paolo Ruggirello, ora in carcere con l'accusa di associazione mafiosa, avrebbe anche consegnato una mazzetta da 20mila euro ai figli del boss di Trapani per comprare dei voti alle elezioni regionali del 2017. Ruggirello era stato arrestato lo scorso marzo in un'operazione che aveva coinvolto altre 24 persone.Continua a leggere

Taylor Mega attacca su Instagram : Non solo ti puoi prendere i miei scarti ma anche i miei stracci : Taylor Mega ha spesso dimostrato che la diplomazia preferisce lasciarla ad altri, lei preferisce gli attacchi diretti, quelli che non lasciano spazio ad altra interpretazione se non quella da lei voluta. Utilizza spesso frasi a effetto che fanno colpo sui suoi seguaci – i cosiddetti dissing – e anche se spesso non hanno un destinatario esplicito, chi ne è vittima non ha difficoltà a riconoscerlo. È quel che è successo poche ore fa quando, ...

Maria Teresa Ruta 'Ho dimenticato i mie figli all'autogrill'/ Guendalina : 'Non solo!' : Maria Teresa Ruta e Guendalina Gorio a Mattino5: 'Ho dimenticato i mie figli all'autogrill e non solo'. Ecco il suo racconto

Non solo Grillo : c’è chi ha già proposto di togliere il voto agli anziani : (foto: Christopher Furlong/Getty Images) In questo periodo storico c’è chi ritiene sia una buona politica quella di scatenare i giovani contro i vecchi, e viceversa. L’ultimo è stato Beppe Grillo, 71 anni, che con una provocazione tra il cinico e lo spaventoso ha detto di voler togliere il voto agli anziani. Questo perché – ha tentato di dimostrare il comico e guru politico del Movimento 5 stelle – superata una certa età i cittadini ...

?Raggi : «Salvini - dimettiti tu. In 26 anni Non ha mai lavorato - ha solo cambiato poltrone» : Ospite di Francesca Fialdini da Da Noi...a Ruota Libera, su Raiuno, Virginia Raggi replica alle accuse di Matteo Salvini, che chiede le sue dimissioni: «Salvini, dimettiti tu. Ma poi da cosa?...

Pjanic : 'Il mio sogno è quello di essere tra i migliori al mondo e Non solo in Italia' : Uno dei giocatori più rappresentativi della Juventus di Sarri è, senz'altro, Miralem Pjanic, il quale ha rilasciato un’intervista ai microfoni Francesco Cosatti per Sky Sport. Il bosniaco, durante il dibattito, ha fatto il punto sulla sua condizione fisica, sul nuovo modo di giocare e sulla prossima sfida di Champions League. La buona condizione fisica e le prestazioni di spessore dei compagni, secondo l'intervistato, sono i suoi migliori ...

Raggi : “Salvini? Dimettiti tu. In 26 anni Non ha mai lavorato - ha solo cambiato poltrone” : Virginia Raggi, ospite di Francesca Fialdini da Da Noi… a Ruota Libera, su Rai1, risponde così alle accuse di Matteo Salvini, che vorrebbe le sue dimissioni: “Salvini, Dimettiti tu. Ma poi da cosa? In 26 anni non ha mai lavorato, ha solo cambiato poltrone”. Video Rai L'articolo Raggi: “Salvini? Dimettiti tu. In 26 anni non ha mai lavorato, ha solo cambiato poltrone” proviene da Il Fatto Quotidiano.

Garanzini : se Gasperini sente puzza di bruciato - potrebbe Non essere il solo : Sembrava una partita facile per la Juve, dopo il gol di Ronaldo, e invece i bianconeri non avevano fatto i conti con il carattere del Bologna, scrive Gigi Garanzini su La Stampa. Mihajlovic ha plasmato la squadra a sua immagine e somiglianza. Di solito, una prodezza come quella di CR7 sgonfia i deboli, invece il Bologna ne è stato rafforzato, tant’è che prima è arrivato il gol del pareggio di Danilo, e poi Cuadrado che ha salvato sul ...

Quanti problemi Instagram pure il 20 ottobre con le visualizzazioni delle storie e Non solo : Decisamente troppi problemi Instagram in questo weekend che culminano ancora una volta oggi 20 ottobre con un nuovo picco di anomalie relative all'app social: in questa prima parte di mattinata, ecco che il servizio continua a manifestare errori soprattutto con la visualizzazione delle storie ma non solo con quelle. Esaminiamo al meglio gli attuali problemi Instagram, così come si stanno manifestando oramai da più di 24 ore: il caso più ...